rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2017, 11:07

Published 25 февраля 2017, 11:07

Modified 1 октября, 14:05

Updated 1 октября, 14:05

В Ростовской области вернулись домой люди, отселенные из-за подтоплений

25 февраля 2017, 11:07
В Ростовской области в субботу вернулись домой местные жители, которых отселили после подтопления территорий, эти данные предоставило областное УМЧС.

"Всего отселили 15 граждан. Сейчас они вернулись домой. Системы ЖКХ функционируют в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Уточняется, что нормализовался уровень воды в реке Загиста.

В пятницу в селе Федосеевка затопило десятки подворий. На этой территории ввели режим ЧС. К восстановительным работам привлекались спасатели.

Происшествия случились из-за дождей и таяния снега.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика