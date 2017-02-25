rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2017, 09:56

Published 25 февраля 2017, 09:56

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

В водоемах Ростовской области нормализовался уровень воды после подтоплений

25 февраля 2017, 09:56
В Ростовской области в водоемах нормализовался уровень воды после подтопления территорий в пятницу, сообщается в субботу правительство региона.

"Сейчас системы ЖКХ функционируют в обычном режиме, нарушений электро-, тепло- и водоснабжения нет", - говорится в сообщении.

В шести районах региона к работе готовы 340 спасателей, подготовлено 112 единиц техники. Сейчас угрозы населению нет.

Напомним, в селе Федосеевка оказались подтопленными 40 подворий. В результате отселили 15 граждан.

Кроме того, в Шахтах подтопило ряд приусадебных участков. В городе ввели режим повышенной готовности.

В хуторе Зазерский возникала угроза подтопления территорий. Однако уровень воды снизился.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика