В водоемах Ростовской области нормализовался уровень воды после подтоплений

Posted 25 февраля 2017, 09:56
Published 25 февраля 2017, 09:56
Modified 1 октября, 14:14
Updated 1 октября, 14:14
"Сейчас системы ЖКХ функционируют в обычном режиме, нарушений электро-, тепло- и водоснабжения нет", - говорится в сообщении.
В шести районах региона к работе готовы 340 спасателей, подготовлено 112 единиц техники. Сейчас угрозы населению нет.
Напомним, в селе Федосеевка оказались подтопленными 40 подворий. В результате отселили 15 граждан.
Кроме того, в Шахтах подтопило ряд приусадебных участков. В городе ввели режим повышенной готовности.
В хуторе Зазерский возникала угроза подтопления территорий. Однако уровень воды снизился.
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