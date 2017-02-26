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Posted 26 февраля 2017, 13:33

Published 26 февраля 2017, 13:33

Modified 1 октября, 15:11

Updated 1 октября, 15:11

Пешеходы, ставшие жертвами ДТП под Ростовом, не перебегали трассу - МВД

26 февраля 2017, 13:33
В Новочеркасске Ростовской области пешеходы, которых в субботу насмерть сбило авто, шли по обочине проезжей части, сообщает региональное УМВД РФ.

"Водитель Renault сбил двух мужчин, которые двигались по обочине проезжей части. Пострадавшие скончались", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент случился примерно в 19.30 мск на улице Мостовой.

Ранее появились сведения от представителя ГИБДД по региону о том, что в момент ДТП мужчины перебегали дорогу. Сотрудник добавил, что водитель не смог среагировать.

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