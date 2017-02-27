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Более 50 км федеральных трасс отремонтируют на Дону в 2017-м

27 февраля 2017, 17:51
На территории Ростовской области в текущем году отремонтируют 56,1 километра дорог федерального значения, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Азов".

"Уже начаты работы по реконструкции участков на трех трассах, пролегающих через Ростовскую область, это М-21, М-23 и М-4", - сказано в сообщении.

Предусмотрено расширение трасс за счет создания дополнительных полос дорожного движения, строительство площадок для разворотов, а также создание путепровода и переездов для сельхозтехники. На трассе М-23 построят надземные пешеходные переходы и остановочные комплексы, установят фонари.

Участок на М-4 ремонтируют в районе Южного подъезда к Ростову. Отмечается, что в прошлом году в регионе отремонтировали 12 участков федеральных трасс общей протяженностью порядка 50 километров.

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