Более 50 км федеральных трасс отремонтируют на Дону в 2017-м

"Уже начаты работы по реконструкции участков на трех трассах, пролегающих через Ростовскую область, это М-21, М-23 и М-4", - сказано в сообщении.
Предусмотрено расширение трасс за счет создания дополнительных полос дорожного движения, строительство площадок для разворотов, а также создание путепровода и переездов для сельхозтехники. На трассе М-23 построят надземные пешеходные переходы и остановочные комплексы, установят фонари.
Участок на М-4 ремонтируют в районе Южного подъезда к Ростову. Отмечается, что в прошлом году в регионе отремонтировали 12 участков федеральных трасс общей протяженностью порядка 50 километров.
р3