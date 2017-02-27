Более 50 км федеральных трасс отремонтируют на Дону в 2017-м

Предусмотрено расширение трасс за счет создания дополнительных полос дорожного движения, строительство площадок для разворотов, а также создание путепровода и переездов для сельхозтехники. На трассе М-23 построят надземные пешеходные переходы и остановочные комплексы, установят фонари.