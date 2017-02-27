rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Губернатор Ростовской области хочет сохранить Бердыева в ФК "Ростов"

27 февраля 2017, 15:44
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что заинтересован в дальнейшей работе с вице-президентом-тренером футбольной команды "Ростов" Курбаном Бердыевым, сообщает "ТАСС".

"Есть заинтересованность, чтобы Бердыев остался в команде. Он столько сделал для создания этой команды, поэтому нельзя останавливаться, надо развиваться", - приводятся слова Голубева в сообщении.

Однако ранее власти региона уточняли, что вопрос ухода тренера из клуба обсудят в июне текущего года.

Более того, Бердыев уже уходил из команды после окончания прошлого сезона. Тогда фанаты обвинили Голубева в том, что он якобы безразлично относился к футболу и болельщикам.

Фанаты были уверены, что глава региона убивает клуб. В Интернете создали петицию с требованием снять со своего поста губернатора. Она набрала более 3,5 тысячи голосов.

После этих событий Голубев выражал надежду быстро найти замену тренеру.

"Ростову" удалось отлично сыграть в Лиге Чеемпионов и показать хорошие результаты в Лиге Европы. В рамках этого турнира ростовскому клубу в марте предстоит сыграть с "Манчестером Юнайтед".

р1

Нужен ли Бердыев клубу?
Материалы по теме
Букмекеры не верят в победу ФК "Ростов" над "Манчестер Юнайтед"В Интернете появились билеты на "Ростов - "Манчестер Юнайтед" по 170 тыс
#Новости#Илья Ульянов#Спорт#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00