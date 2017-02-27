Губернатор Ростовской области хочет сохранить Бердыева в ФК "Ростов"

"Есть заинтересованность, чтобы Бердыев остался в команде. Он столько сделал для создания этой команды, поэтому нельзя останавливаться, надо развиваться", - приводятся слова Голубева в сообщении.
Однако ранее власти региона уточняли, что вопрос ухода тренера из клуба обсудят в июне текущего года.
Более того, Бердыев уже уходил из команды после окончания прошлого сезона. Тогда фанаты обвинили Голубева в том, что он якобы безразлично относился к футболу и болельщикам.
Фанаты были уверены, что глава региона убивает клуб. В Интернете создали петицию с требованием снять со своего поста губернатора. Она набрала более 3,5 тысячи голосов.
После этих событий Голубев выражал надежду быстро найти замену тренеру.
"Ростову" удалось отлично сыграть в Лиге Чеемпионов и показать хорошие результаты в Лиге Европы. В рамках этого турнира ростовскому клубу в марте предстоит сыграть с "Манчестером Юнайтед".
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