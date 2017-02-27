Ростов вошел в топ-100 мегаполисов по величине дорожных заторов

В рейтинг также были включены крупнейшие города мира, такие как Вашингтон, Лондон, Стамбул и Париж. Эксперты оценили автомобильный трафик в 1064 городах в 38 странах планеты. Так, больше всего времени в транспортных заторах провели жители Лос-Анджелеса, Москвы и Нью-Йорка.
В среднем жители Ростова по подсчетам аналитиков в 2016 году провели в пробках 45,6 часа.
Кроме Москвы и Ростова-на-Дону в топ-100 городов, задыхающихся в пробках, вошли также такие российские города как Краснодар, Магнитогорск и Канск.
Как сообщалось ранее, Российская Федерация заняла 4-е место в мире по состоянию загруженности автодорог.
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