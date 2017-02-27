Ростов вошел в топ-100 мегаполисов по величине дорожных заторов

В рейтинг также были включены крупнейшие города мира, такие как Вашингтон, Лондон, Стамбул и Париж. Эксперты оценили автомобильный трафик в 1064 городах в 38 странах планеты. Так, больше всего времени в транспортных заторах провели жители Лос-Анджелеса, Москвы и Нью-Йорка.

