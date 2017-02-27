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В Ростове сократят численность ларьков и разнесут их по микрорайонам

27 февраля 2017, 14:27
В целях обеспечения населения Ростова торговыми площадями в шаговой доступности будет в очередной раз пересмотрена схема размещения нестационарных торговых объектов, сообщила начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Давыдова.

В рамках этой схемы, как правило, незаконно размещаемые объекты подлежат сносу.

"За последние два года в Ростове было демонтировано 1225 нестационарных торговых объектов, с начала 2017 года – 109. Производится мониторинг мест размещения объектов, их количества, а также анализ сроков действия", – прокомментировала она.

По ее словам, нестационарные торговые объекты на территории города будут размещаться в районах с плотной застройкой и высокой плотностью населения, а также на внутриквартальных территориях, удаленных от минимаркетов, с неразвитой стационарной торговой сетью. В частности, это микрорайоны "Суворовский", "Левенцовский", "Платовский", "Вертолетное поле", "Болгарстрой", "Военвед" и другие.

В какие сроки будет реализована программа по оснащению микрорайонов ларьками, пока неизвестно.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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