В Ростовской области проект постройки грибной фермы обойдется в 400 млн

Соглашение о взаимодействии по возведению комплекса подписали в понедельник глава региона и директор организации "Прод-Торг".
"Комплекс построят на участке площадью 7,6 гектара. Сейчас на этой территории завершается строительство и запланирован ввод в работу первых шести камер выращивания грибов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего появится 28 аналогичных камер. На полную мощность предприятие выйдет в 2019 году. Специалисты будут выращивать 4,8 тысячи тонн продукции.
Кроме того, в области планируется создать систему обезвреживания медотходов.
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