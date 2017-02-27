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В Ростовской области проект постройки грибной фермы обойдется в 400 млн

27 февраля 2017, 16:46
В поселке Овощной Азовского района Ростовской области возведут комплекс по выращиванию шампиньонов "Грибов-Дол", стоимость работ составит 400 миллионов рублей, сообщает в понедельник правительство региона.

Соглашение о взаимодействии по возведению комплекса подписали в понедельник глава региона и директор организации "Прод-Торг".

"Комплекс построят на участке площадью 7,6 гектара. Сейчас на этой территории завершается строительство и запланирован ввод в работу первых шести камер выращивания грибов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего появится 28 аналогичных камер. На полную мощность предприятие выйдет в 2019 году. Специалисты будут выращивать 4,8 тысячи тонн продукции.

Кроме того, в области планируется создать систему обезвреживания медотходов.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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