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Posted 27 февраля 2017, 15:09

Published 27 февраля 2017, 15:09

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

В Ростовской области уничтожили 20 тонн сомнительных томатов

27 февраля 2017, 15:09
В Сальске Ростовской области было уничтожено 20 тонн томатов, на которые не было нужных документов, сообщает в понедельник региональное управление Россельхознадзора.

"На дороге Котельниково - Песчанокопское остановили машину с товаром. Его перевозили из Краснодарского края в Екатеринбург", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель не смог предъявить необходимые документы. Товар уничтожили на полигоне 25 февраля.

Подобные случаи перевозки сомнительных продуктов выявляются в регионе на постоянной основе.

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