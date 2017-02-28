Движение трамваев по Станиславского в Ростове перекроют в субботу

«Знаки уже выставлены. Трамвай остановим в субботу и обесточим контактную линию. Движение там сохранится не сквозное, а поперечное, по пересечению с другими улицами», — отметил он.
Реконструкция дороги обойдется в 870 миллионов рублей. Основную часть работ планируют выполнить в этом году.
«По Станиславского все коммунальные службы будут перекладывать свои коммуникации, будет выложена новая плитка, установлено освещение. Озеленение улицы будет в кадках, потому что по технологии нельзя сажать деревья там, где проходят коммуникации», — пояснил Кумбатов.
Завершение ремонтных работ намечено на май 2018 года.