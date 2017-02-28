Движение трамваев по Станиславского в Ростове перекроют в субботу

«По Станиславского все коммунальные службы будут перекладывать свои коммуникации, будет выложена новая плитка, установлено освещение. Озеленение улицы будет в кадках, потому что по технологии нельзя сажать деревья там, где проходят коммуникации», — пояснил Кумбатов.