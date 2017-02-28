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Движение трамваев по Станиславского в Ростове перекроют в субботу

28 февраля 2017, 19:48
Движение трамваев по улице Станиславского в городе Ростове-на-Дону перенесут на улицу Горького уже в эту субботу, сообщил на пресс-конференции во вторник директор городской дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Иван Кумбатов.

«Знаки уже выставлены. Трамвай остановим в субботу и обесточим контактную линию. Движение там сохранится не сквозное, а поперечное, по пересечению с другими улицами», — отметил он.

Реконструкция дороги обойдется в 870 миллионов рублей. Основную часть работ планируют выполнить в этом году.

«По Станиславского все коммунальные службы будут перекладывать свои коммуникации, будет выложена новая плитка, установлено освещение. Озеленение улицы будет в кадках, потому что по технологии нельзя сажать деревья там, где проходят коммуникации», — пояснил Кумбатов.

Завершение ремонтных работ намечено на май 2018 года.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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