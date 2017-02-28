rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Легковушка влетела под уборочную машину под Ростовом, двое ранены

28 февраля 2017, 17:15
Автомобиль Kia на высокой скорости протаранил уборочную технику на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, в аварии двое пострадали, сообщил RostovGazeta представитель отдела пропаганды регионального управления ГИБДД.

Происшествие случилось на 37-м километре дороги Ростов - Таганрог.

"По предварительным данным, водитель 1992 года рождения, находящийся за рулем автомобиля Kia, превысил скоростной режим и допустил столкновение с уборочной техникой под управлением водителя 1950 года рождения", - отметили в отделе пропаганды.

По словам собеседника агентства, в этот момент в Kia влетел еще один автомобиль - ВАЗ под управлением водителя 1979 года рождения. Оба водителя пострадали.

Сотрудники ГИБДД на месте устанавливают обстоятельства произошедшего.

Материалы по теме
Легковушка опрокинула грузовик в РостовеВ Ростове ночью сгорели три легковушки
#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00