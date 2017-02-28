Легковушка влетела под уборочную машину под Ростовом, двое ранены

Происшествие случилось на 37-м километре дороги Ростов - Таганрог.
"По предварительным данным, водитель 1992 года рождения, находящийся за рулем автомобиля Kia, превысил скоростной режим и допустил столкновение с уборочной техникой под управлением водителя 1950 года рождения", - отметили в отделе пропаганды.
По словам собеседника агентства, в этот момент в Kia влетел еще один автомобиль - ВАЗ под управлением водителя 1979 года рождения. Оба водителя пострадали.
Сотрудники ГИБДД на месте устанавливают обстоятельства произошедшего.