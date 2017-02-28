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Объем введенного в эксплуатацию жилья в Ростовской области упал на 6,9%

28 февраля 2017, 18:16
В первом месяце наступившего года силами коммерческих организаций и индивидуальных застройщиков в Ростовской области было построено более 1,88 тысячи квартир, информирует Ростовстат.

Общая площадь построенного жилья составила 116 тысяч квадратных метров. По сравнению с данными годичной давности объем жилищного строительства сократился на 6,9%. При этом ввод многоквартирных домов упал на 9%. А объем жилья, введенного в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, снизился на 3,7% по сравнению с показателями за январь 2016 года.

Заметное снижение объемов ввода жилых домов в сравнении с январем 2016 года зафиксировано в Волгодонске, Каменске, Шахтах, Азовском, Зерноградском, Морозовском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком районах.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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