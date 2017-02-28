Объем введенного в эксплуатацию жилья в Ростовской области упал на 6,9%

Общая площадь построенного жилья составила 116 тысяч квадратных метров. По сравнению с данными годичной давности объем жилищного строительства сократился на 6,9%. При этом ввод многоквартирных домов упал на 9%. А объем жилья, введенного в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, снизился на 3,7% по сравнению с показателями за январь 2016 года.