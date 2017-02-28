УЕФА может наказать ФК "Ростов" за использование пиротехники фанатами

Дело было открыто из-за поведения фанатов ростовского клуба в ходе матча с чешской командой "Спарта". Футбольная организация может наказать команду желто-синих за то, что ее фанаты бросали фаеры на поле в ходе матча в Праге. Поведение болельщиков "Ростова" рассмотрит дисциплинарный комитет УЕФА 23 марта.
Как сообщалось ранее, ФК "Ростов" отвоевал себе путевку в 1/8 финала Лиги Европы по результатам двух игр со Спартой, первая из которых завершилась со счетом 4:0, вторая — ничьей 1:1.
В марте клуб проведет две игры с "Манчестер Юнайтед". Ранее "Ростову" удалось обыграть "Баварию".
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