УЕФА может наказать ФК "Ростов" за использование пиротехники фанатами

Дело было открыто из-за поведения фанатов ростовского клуба в ходе матча с чешской командой "Спарта". Футбольная организация может наказать команду желто-синих за то, что ее фанаты бросали фаеры на поле в ходе матча в Праге. Поведение болельщиков "Ростова" рассмотрит дисциплинарный комитет УЕФА 23 марта.