Дороги Ростовской области не соответствуют ГОСТам

"Совместно с министерством транспорта нами проводилась проверка большинства свежих дорог по Ростовской области, отремонтированных в 2014-2015 годах, но уже подверженных разрушению. Независимая экспертиза взятых образцов дорожного полотна в ряде случаев показала полное несоответствие покрытия ГОСТу. При этом чрезмерная зернистость этих образцов видна даже невооруженным глазом", – сообщил он.