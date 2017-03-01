rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Дороги Ростовской области не соответствуют ГОСТам

1 марта 2017, 12:55
Дороги Ростовской области не соответствуют никаким критериям качества согласно результатам независимых экспертиз, сообщил координатор проекта "Карта убитых дороги" Андрей Максимов.

"Совместно с министерством транспорта нами проводилась проверка большинства свежих дорог по Ростовской области, отремонтированных в 2014-2015 годах, но уже подверженных разрушению. Независимая экспертиза взятых образцов дорожного полотна в ряде случаев показала полное несоответствие покрытия ГОСТу. При этом чрезмерная зернистость этих образцов видна даже невооруженным глазом", – сообщил он.

Сопредседатель регионального штаба общероссийского народного фронта в Ростовской области Михаил Попов дополнил, что недоуплотненность асфальтового покрытия во время этой экспертизы была выявлена во всех образцах, переданных в лабораторию.

"Недостаточная плотность покрытия говорит о том, что оно не прослужит нормативный срок, и при первой же смене сезона начнет разрушаться", – пояснил он.

Самые недобросовестные из подрядчиков, выявленных по результатам проведенной проверки, уже лишены доступа к электронным торгам, сообщил Максимов.

Материалы по теме
В Ростовской области появятся интерактивные карты свалок и убитых дорогРостовчане смогут сообщить о плохих дорогах через мобильное приложениеЖители Ростовской области пожаловались на 50 проблемных дорог
#Новости#Анастасия Жирнякова#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00