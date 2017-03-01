Дороги Ростовской области не соответствуют ГОСТам

"Совместно с министерством транспорта нами проводилась проверка большинства свежих дорог по Ростовской области, отремонтированных в 2014-2015 годах, но уже подверженных разрушению. Независимая экспертиза взятых образцов дорожного полотна в ряде случаев показала полное несоответствие покрытия ГОСТу. При этом чрезмерная зернистость этих образцов видна даже невооруженным глазом", – сообщил он.
Сопредседатель регионального штаба общероссийского народного фронта в Ростовской области Михаил Попов дополнил, что недоуплотненность асфальтового покрытия во время этой экспертизы была выявлена во всех образцах, переданных в лабораторию.
"Недостаточная плотность покрытия говорит о том, что оно не прослужит нормативный срок, и при первой же смене сезона начнет разрушаться", – пояснил он.
Самые недобросовестные из подрядчиков, выявленных по результатам проведенной проверки, уже лишены доступа к электронным торгам, сообщил Максимов.