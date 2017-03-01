Движение ограничат в Ростове во время проведения забега

"Движения ограничат на время движения колонны по участкам автодорог", - говорится в сообщении.
Первый этап пройдет с 08.30 мск до 09.10. Начнется он от Театральной площади и завершится на площади Народного Ополчения.
Второй этап будет проходить с 09.40 мск до 10.20 от улицы Шеболдаева до Седова.
Третий этап начнется в 10.50 мск и завершится в 11.45. Он стартует от Ворошиловского проспекта и закончится на улице Левобережной.
Четвертый этап будет проходить с 12.15 до 13.10 от Аксайского моста до Александровки.
Последний эта запланировано провести с 13.40 до 14.20 от улицы Сарьяна до Театральной площади.
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