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Движение ограничат в Ростове во время проведения забега

1 марта 2017, 13:22
В Ростове-на-Дону 9 апреля во время проведения легкоатлетического пробега "Ростовское кольцо" будет ограничено движение, сообщает горадминистрация.

"Движения ограничат на время движения колонны по участкам автодорог", - говорится в сообщении.

Первый этап пройдет с 08.30 мск до 09.10. Начнется он от Театральной площади и завершится на площади Народного Ополчения.

Второй этап будет проходить с 09.40 мск до 10.20 от улицы Шеболдаева до Седова.

Третий этап начнется в 10.50 мск и завершится в 11.45. Он стартует от Ворошиловского проспекта и закончится на улице Левобережной.

Четвертый этап будет проходить с 12.15 до 13.10 от Аксайского моста до Александровки.

Последний эта запланировано провести с 13.40 до 14.20 от улицы Сарьяна до Театральной площади.

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