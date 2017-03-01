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Губернатор Дона хочет "монополизировать" теплицы в России

1 марта 2017, 17:36
Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил разместить все тепличные комплексы, необходимые для выполнения программы импортозамещения по выращиванию овощей и фруктов, в регионе, сообщил в среду во время совещания по проведению весенне-полевых работ сам Голубев.

"Для того, чтобы закрыть тему производства тепличных овощей, фруктов, зеленушки, стране нужно построить еще 2 тысячи гектаров теплиц. У нас такие возможности в Ростовской области есть. Для этого необходимо создавать условия для технического присоединения и возможности увеличения объемов газа", — отметил он.

Ранее компания "Сигма Кэпитал" (принадлежит сыну Романа Абрамовича) отказалась от строительства в городе Гуково крупнейшего в России тепличного комплекса на 200 гектарах из-за нехватки энергетических мощностей.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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