Губернатор Дона хочет "монополизировать" теплицы в России

"Для того, чтобы закрыть тему производства тепличных овощей, фруктов, зеленушки, стране нужно построить еще 2 тысячи гектаров теплиц. У нас такие возможности в Ростовской области есть. Для этого необходимо создавать условия для технического присоединения и возможности увеличения объемов газа", — отметил он.



Ранее компания "Сигма Кэпитал" (принадлежит сыну Романа Абрамовича) отказалась от строительства в городе Гуково крупнейшего в России тепличного комплекса на 200 гектарах из-за нехватки энергетических мощностей.