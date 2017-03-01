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Hyundai анонсировал выпуск нового кроссовера Carlino в начале 2019 года

1 марта 2017, 05:18
Корейский автопроизводитель анонсировал новый кроссовер Carlino, созданный для индийского рынка, сообщает портал pokatim.ru.

Продажи автомобиля планируется запустить в первой половине 2019 года. Концепт кроссовера был представлен на выставке Auto Expo, однако спустя какое-то время представители корейского автобренда заявили о том, что серийная версия будет отличаться от модели, представленной публике в 2016 году.

Известно, что длина нового автомобиля составит 4 метра. Модель будет представлена в двух комплектациях с литровым турбированным мотором или с турбодизельным двигателем емкостью 1,4 литра. Покупателям будут доступны версии, оснащенные 5-ступенчатой "механикой", либо с 6-диапазонным "автоматом".

р2

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