Hyundai анонсировал выпуск нового кроссовера Carlino в начале 2019 года

Продажи автомобиля планируется запустить в первой половине 2019 года. Концепт кроссовера был представлен на выставке Auto Expo, однако спустя какое-то время представители корейского автобренда заявили о том, что серийная версия будет отличаться от модели, представленной публике в 2016 году.
Известно, что длина нового автомобиля составит 4 метра. Модель будет представлена в двух комплектациях с литровым турбированным мотором или с турбодизельным двигателем емкостью 1,4 литра. Покупателям будут доступны версии, оснащенные 5-ступенчатой "механикой", либо с 6-диапазонным "автоматом".
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