Hyundai анонсировал выпуск нового кроссовера Carlino в начале 2019 года

Продажи автомобиля планируется запустить в первой половине 2019 года. Концепт кроссовера был представлен на выставке Auto Expo, однако спустя какое-то время представители корейского автобренда заявили о том, что серийная версия будет отличаться от модели, представленной публике в 2016 году.