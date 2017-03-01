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Проблему плохих дорог не решат в Ростовской области даже к 2025 году

1 марта 2017, 18:06
Программа по ремонту дорог в Ростовской области затянется до 2025 года, заявил координатор проекта "Карта убитых дорог" Андрей Максимов.

"К 2018 году перед нами стоит задача: привести не менее половины дорожной сети в нормативное, то есть отвечающее современным требованиям, состояние. А к 2025 году таких дорог должно стать не меньше 85%", – сообщил он.

Спикер поделился ощущением, что проблемные дороги в Ростовской области, как вероятно и по всей России, починить невозможно.

"Дороги вызывают ужасное чувство: у нас они все время почему-то сломаны, что бы ни происходило2, – сказал он.

В качестве образца для подражания Максимов предложил опираться на зарубежный опыт в ремонте дорог. Но пока таких программ властями не запланировано.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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