Проблему плохих дорог не решат в Ростовской области даже к 2025 году

"К 2018 году перед нами стоит задача: привести не менее половины дорожной сети в нормативное, то есть отвечающее современным требованиям, состояние. А к 2025 году таких дорог должно стать не меньше 85%", – сообщил он.
Спикер поделился ощущением, что проблемные дороги в Ростовской области, как вероятно и по всей России, починить невозможно.
"Дороги вызывают ужасное чувство: у нас они все время почему-то сломаны, что бы ни происходило2, – сказал он.
В качестве образца для подражания Максимов предложил опираться на зарубежный опыт в ремонте дорог. Но пока таких программ властями не запланировано.