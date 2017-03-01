Жители Ростовской области пожаловались на 9 незаконных свалок

"Жители региона добавили уже 9 отметок, в основном это пока города. Три отметки ростовские, а лидирует Таганрог, три из четырех отметок в котором касаются существующего полигона отходов, который уже почти 10 лет не соответствует требованиям по экологической и санитарной безопасности", – пояснил он.