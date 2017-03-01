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Жители Ростовской области пожаловались на 9 незаконных свалок

1 марта 2017, 10:28
На интерактивную карту свалок жителями Ростовской области было добавлено 9 отметок с жалобами, сообщил куратор проекта "Генеральная уборка – Интерактивная карта свалок" Алексей Мирошниченко.

"Жители региона добавили уже 9 отметок, в основном это пока города. Три отметки ростовские, а лидирует Таганрог, три из четырех отметок в котором касаются существующего полигона отходов, который уже почти 10 лет не соответствует требованиям по экологической и санитарной безопасности", – пояснил он.

Мусор из Таганрога в будущем планируется вывозить либо в Аксайский район, либо в Синявское поселение, либо в другие поселения Неклиновского района, перечислил спикер.

"Но что делать с существующим полигоном? Власти давно заявляют о том, что он будет рекультивирован. Но не всегда заявления, озвученные в СМИ, реализуются на практике", – констатировал он.

Кроме того, спикер выразил пожелание, чтобы жители муниципальных образований тоже присоединялись к отметкам скоплений мусора в целях получения более полной картины свалочных очагов.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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