Жители Ростовской области пожаловались на 9 незаконных свалок

"Жители региона добавили уже 9 отметок, в основном это пока города. Три отметки ростовские, а лидирует Таганрог, три из четырех отметок в котором касаются существующего полигона отходов, который уже почти 10 лет не соответствует требованиям по экологической и санитарной безопасности", – пояснил он.
Мусор из Таганрога в будущем планируется вывозить либо в Аксайский район, либо в Синявское поселение, либо в другие поселения Неклиновского района, перечислил спикер.
"Но что делать с существующим полигоном? Власти давно заявляют о том, что он будет рекультивирован. Но не всегда заявления, озвученные в СМИ, реализуются на практике", – констатировал он.
Кроме того, спикер выразил пожелание, чтобы жители муниципальных образований тоже присоединялись к отметкам скоплений мусора в целях получения более полной картины свалочных очагов.