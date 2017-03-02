Ростовская область вошла в пятерку лидеров премии "Russian Event Awards"

При составлении рейтинга организаторы премии учитывали результаты субъектов РФ в официальных номинациях премии с 2012 по 2016 год. В итоге Ростовская область получила 27 баллов, что позволило региону войти в пятерку лидеров "Russian Event Awards". Всего участниками рейтинга регионов по итогам финалов Национальной премии "Russian Event Awards" 2012 — 2016 годов стали 58 субъектов России.

