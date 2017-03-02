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Ростовская область вошла в пятерку лидеров премии "Russian Event Awards"

2 марта 2017, 14:58
Ростовская область оказалась на пятом месте среди российских регионов в рейтинге национальной премии "Russian Event Awards", говорится на интернет-странице администрации конкурса.

При составлении рейтинга организаторы премии учитывали результаты субъектов РФ в официальных номинациях премии с 2012 по 2016 год. В итоге Ростовская область получила 27 баллов, что позволило региону войти в пятерку лидеров "Russian Event Awards". Всего участниками рейтинга регионов по итогам финалов Национальной премии "Russian Event Awards" 20122016 годов стали 58 субъектов России.

На первом месте оказалась Самарская область, набравшая 65 баллов, на втором Ярославская область с результатом 37 баллов. Тройку лидеров замыкает Республика Татарстан, в копилке которой 37 баллов. Всего на 7 баллов опередила Ростовскую область Липецкая, заняв четвертое место в рейтинге.

Национальная премия "Russian Event Awards" учреждена как отраслевая награда, присуждаемая
по итогам открытого конкурса проектов за достижения регионов в области развития индустрии событийного туризма.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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