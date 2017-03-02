Ростовская область вошла в пятерку лидеров премии "Russian Event Awards"

При составлении рейтинга организаторы премии учитывали результаты субъектов РФ в официальных номинациях премии с 2012 по 2016 год. В итоге Ростовская область получила 27 баллов, что позволило региону войти в пятерку лидеров "Russian Event Awards". Всего участниками рейтинга регионов по итогам финалов Национальной премии "Russian Event Awards" 2012 — 2016 годов стали 58 субъектов России.
На первом месте оказалась Самарская область, набравшая 65 баллов, на втором Ярославская область с результатом 37 баллов. Тройку лидеров замыкает Республика Татарстан, в копилке которой 37 баллов. Всего на 7 баллов опередила Ростовскую область Липецкая, заняв четвертое место в рейтинге.
Национальная премия "Russian Event Awards" учреждена как отраслевая награда, присуждаемая
по итогам открытого конкурса проектов за достижения регионов в области развития индустрии событийного туризма.
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