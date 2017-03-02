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Posted 2 марта 2017, 11:36

Published 2 марта 2017, 11:36

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

В газификацию Ростовской области вложат 1,3 млрд руб

2 марта 2017, 11:36
Компания "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" планирует вложить 1,3 миллиарда рублей в газификацию региона, сообщает облправительство.

"Будет возведено 370 километров газопроводов. Техническую возможность газификации получат свыше 7,5 тысячи домовладений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к поселку Юловский началось возведение газопроводов. Также в этом году планируется начать строительство объектов газификации в Морозовском районе.

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