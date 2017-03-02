В ЦРБ в Ростовской области нашли просроченные медикаменты

"Кроме просроченных лекарств комиссия обнаружила несоблюдение правил проведения диспансеризации детей младше 1 года, не предоставление инвалидам рецептов на льготные лекарства, наличие в терапевтическом отделении катетера, утилизировать который должны были еще 13 лет назад, и ряд других нарушений", - сказано в сообщении.