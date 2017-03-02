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Posted 2 марта 2017, 09:25

Published 2 марта 2017, 09:25

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

В ЦРБ в Ростовской области нашли просроченные медикаменты

2 марта 2017, 09:25
Просроченные медикаменты и медизделия обнаружили в ЦРБ Советского района Ростовской области в ходе плановой инспекции, сообщает региональный Росздравнадзор.

"Кроме просроченных лекарств комиссия обнаружила несоблюдение правил проведения диспансеризации детей младше 1 года, не предоставление инвалидам рецептов на льготные лекарства, наличие в терапевтическом отделении катетера, утилизировать который должны были еще 13 лет назад, и ряд других нарушений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по итогам проверки составили 12 протоколов и выписали штрафов на 260 тысяч рублей.

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