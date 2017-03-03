Более половины бесхозных плотин в ЮФО и СКФО — в Ставропольском крае

"На территории края расположено 310 бесхозных гидротехнических сооружений. За их техническим состоянием не осуществляется должный контроль, многие из них требуют ремонта. С начала года удалось оформить только 27 из них", — отметил он.
В Астраханской области таких плотин 127, в Крыму – 123. Всего по двум округам насчитывается 717 бесхозных станций. По словам начальника Южного регионального центра МЧС России Игоря Одера, финансовые средства на поддержание их в нормальном техническом состоянии не выделяются. Из-за порыва плотин в Ставрополье сохраняется риск подтопления 8 тысячи домов.