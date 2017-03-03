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Более половины бесхозных плотин в ЮФО и СКФО — в Ставропольском крае

3 марта 2017, 16:35
Более половины бесхозных плотин в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах расположены в Ставропольском крае, сообщил в пятницу начальник главного управления МЧС России по региону Александр Иваницкий.

"На территории края расположено 310 бесхозных гидротехнических сооружений. За их техническим состоянием не осуществляется должный контроль, многие из них требуют ремонта. С начала года удалось оформить только 27 из них", — отметил он.

В Астраханской области таких плотин 127, в Крыму – 123. Всего по двум округам насчитывается 717 бесхозных станций. По словам начальника Южного регионального центра МЧС России Игоря Одера, финансовые средства на поддержание их в нормальном техническом состоянии не выделяются. Из-за порыва плотин в Ставрополье сохраняется риск подтопления 8 тысячи домов.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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