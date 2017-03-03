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Глава Цимлянского района Ростовской области попался на взятке

3 марта 2017, 15:26
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении главы Цимлянского района Андрея Садымова, его заподозрили в получении взятки на полмиллиона рублей, информирует в пятницу региональное УСКР.

"По мнению следствия, фигурант получил деньги от главы стройфирмы. УСКР утверждает, что за это чиновник выдал разрешение на ввод дома, предназначенного для сирот", - говорится в сообщении.

Ранее Садымов стал фигурантом дела о халатности. Между райадминистрацией и стройкомпанией были заключены договора долевого участия в строительстве дома. Сумма контракта составила свыше 6 миллионов рублей.

По информации УСКР, глава района распорядился расплатиться с компанией, хотя стройработы завершены не были.

Уточняется, что дома и в кабинете Садымова провели обыски. Чиновнику избрали меру пресечения в виде залога.

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