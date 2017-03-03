Глава Цимлянского района Ростовской области попался на взятке

"По мнению следствия, фигурант получил деньги от главы стройфирмы. УСКР утверждает, что за это чиновник выдал разрешение на ввод дома, предназначенного для сирот", - говорится в сообщении.
Ранее Садымов стал фигурантом дела о халатности. Между райадминистрацией и стройкомпанией были заключены договора долевого участия в строительстве дома. Сумма контракта составила свыше 6 миллионов рублей.
По информации УСКР, глава района распорядился расплатиться с компанией, хотя стройработы завершены не были.
Уточняется, что дома и в кабинете Садымова провели обыски. Чиновнику избрали меру пресечения в виде залога.
р1