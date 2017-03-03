Паводки в Ростовской области начались почти на месяц раньше срока

По его словам, региональный МЧС России проверит готовность своих подразделений к паводкам в сельских поселениях. "На тех территориях, где есть риски такого явления, как паводки, мы проведем целевые проверки - как организовано оповещение населения, каков план эвакуации, где будут размещать людей, кто будет вывозить инвалидов и т.д.", - сказал он.