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Паводки в Ростовской области начались почти на месяц раньше срока

3 марта 2017, 14:11
Весенние разливы рек в Ростовской области в этом году начались почти на месяц раньше прогнозируемых сроков, сообщил в пятницу начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.

"Весеннее половодье на реках донского бассейна в этом году началось раньше обычного на 20 дней", — отметил он.

По его словам, региональный МЧС России проверит готовность своих подразделений к паводкам в сельских поселениях. "На тех территориях, где есть риски такого явления, как паводки, мы проведем целевые проверки - как организовано оповещение населения, каков план эвакуации, где будут размещать людей, кто будет вывозить инвалидов и т.д.", - сказал он.

Для этого во всех районах планируют создать добровольные дружины по мониторингу ситуации с уровнем воды и пожарами.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
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