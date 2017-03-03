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Posted 3 марта 2017, 08:33

Published 3 марта 2017, 08:33

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

Ростовчанина осудили на 9 лет за сбыт наркотиков

3 марта 2017, 08:33
В Ростовской области суд приговорил к 8 годам и 8 месяцам заключения Владислава Салова, которого признали виновным в сбыте наркотиков, сообщает в пятницу Южная транспортная прокуратура.

"Суд установил, что Салов, имея непогашенную судимость, продал наркотики полицейскому, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии", - говорится в сообщении.

Во время досмотра у осужденного нашли такие же наркотики. Фигурант признал вину. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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