В Ростове реконструкция Станиславского начнется в субботу

"Начнутся работы с демонтажа контактной сети и рельсов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты поменяют трамвайное полотно, коммуникации и выполнят устройство ливневки.
Тротуар и проезжую часть покроют плиткой. Сейчас рассматривается вопрос цветовой гаммы.
Из-за работ в субботу начнут действовать ограничения для электротранспорта.
Схема маршрутов N1 и N4 будет работать по улице Максима Горького. Схема маршрута No1 будет организована по площади Театральной.
Маршрут N4 организуют до станции Сельмаш.
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