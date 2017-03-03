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В Ростове реконструкция Станиславского начнется в субботу

3 марта 2017, 17:26
В Ростове-на-Дону мероприятия по реконструкции улицы Станиславского планируется начать в субботу, сообщает в пятницу горадминистрация.

"Начнутся работы с демонтажа контактной сети и рельсов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты поменяют трамвайное полотно, коммуникации и выполнят устройство ливневки.

Тротуар и проезжую часть покроют плиткой. Сейчас рассматривается вопрос цветовой гаммы.

Из-за работ в субботу начнут действовать ограничения для электротранспорта.

Схема маршрутов N1 и N4 будет работать по улице Максима Горького. Схема маршрута No1 будет организована по площади Театральной.

Маршрут N4 организуют до станции Сельмаш.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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