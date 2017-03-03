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Posted 3 марта 2017, 06:55

Published 3 марта 2017, 06:55

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

В Ростове уничтожили 4 тонны продуктов, на которые не было документов

3 марта 2017, 06:55
В Ростове-на-Дону было уничтожено почти 4,5 тонны различных продуктов, которые везли без документов в Краснодар, сообщает в пятницу региональное управление Россельхознадзора.

"На дороге М-4 "Дон" остановили машину, в которой обнаружили капусту, кабачки, перец, красную смородину и голубику. Общий вес продукции составил почти 4,5 тонны. На нее не было фитосанитарных документов", - говорится в сообщении.

Весь груз уничтожили 1 марта на полигоне.

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