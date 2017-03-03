В субботу начнутся продажи билетов на матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

Posted 3 марта 2017, 13:39
Published 3 марта 2017, 13:39
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
"При этом 4 и 5 марта билеты смогут приобрести только владельцы сезонных абонементов. Сделать покупку они могут в кассах стадиона в Ростове или через Интернет", - говорится в сообщении.
С 6 марта начнется продажа билетов общей квоты.
Уточняется, что на один абонемент можно купить один билет.
Стоимость входных талонов будут варьироваться от 2,5 тысячи до 16 тысяч рублей. Ранее в Интернете в предпродаже появились билеты на этот матч. Стоимость достигала 170 тысяч рублей.
Игра в Ростове пройдет 9 марта в рамках Лиги Европы.
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