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Posted 3 марта 2017, 13:39

Published 3 марта 2017, 13:39

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

В субботу начнутся продажи билетов на матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

3 марта 2017, 13:39
Продажа билетов на футбольный матч между командами "Ростов" и "Мачестер Юнайтед" начнется в субботу, сообщается на сайте ростовского клуба.

"При этом 4 и 5 марта билеты смогут приобрести только владельцы сезонных абонементов. Сделать покупку они могут в кассах стадиона в Ростове или через Интернет", - говорится в сообщении.

С 6 марта начнется продажа билетов общей квоты.

Уточняется, что на один абонемент можно купить один билет.

Стоимость входных талонов будут варьироваться от 2,5 тысячи до 16 тысяч рублей. Ранее в Интернете в предпродаже появились билеты на этот матч. Стоимость достигала 170 тысяч рублей.

Игра в Ростове пройдет 9 марта в рамках Лиги Европы.

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