Продажи Volkswagen в России в феврале выросли на 18%

В сравнении с данными за январь 2015 года продажи баварской марки выросли на 18%. За январь и февраль текущего года в России было продано на 11% автомобилей Volkswagen больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Лидером продаж немецкого бренда стал седан Polo, который выбрали свыше 3,5 тысячи российских покупателей. На втором месте по популярности среди моделей немецкой марки оказался Volkswagen Tiguan, продажи которого выросли вдвое, превысив 1,7 тысячи автомобилей. Тройку бестселлеров бренда замыкает Volkswagen Touareg, на котором свой выбор остановили 403 покупателя.
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