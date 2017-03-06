Активистку, представившую в Ростове фильм о Немцове, забросали тортом

После окончания презентации в районе улицы Станиславского незнакомая женщина напала на Марию Баронову, бросив в нее торт, но промахнулась, попав им в ребенка. Знакомые активистки из "Открытой России" попытались задержать нападавшую, но на помощь к ней подоспели четверо мужчин в форме казаков.

