Активистку, представившую в Ростове фильм о Немцове, забросали тортом

Презентация фильма состоялась в отеле "Эрмитаж", картину представила координатор московского отделения общественной организации "Открытая Россия" Мария Баронова, которая приехала в южную столицу со своим 8-летним сыном.
После окончания презентации в районе улицы Станиславского незнакомая женщина напала на Марию Баронову, бросив в нее торт, но промахнулась, попав им в ребенка. Знакомые активистки из "Открытой России" попытались задержать нападавшую, но на помощь к ней подоспели четверо мужчин в форме казаков.
Из сообщений в СМИ известно, что ранее горадминистрация предпринимала попытки не допустить показа фильма о Борисе Немцове, надавив на владельцев площадки и заставив их снять бронь для мероприятия.
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