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Активистку, представившую в Ростове фильм о Немцове, забросали тортом

6 марта 2017, 16:12
Презентация кинофильма "Немцов" режиссера Владимира Кара-Мурзы в Ростове-на-Дону закончилась скандалом, об инциденте в своем Facebook написала журналист Елена Романова.

Презентация фильма состоялась в отеле "Эрмитаж", картину представила координатор московского отделения общественной организации "Открытая Россия" Мария Баронова, которая приехала в южную столицу со своим 8-летним сыном.

После окончания презентации в районе улицы Станиславского незнакомая женщина напала на Марию Баронову, бросив в нее торт, но промахнулась, попав им в ребенка. Знакомые активистки из "Открытой России" попытались задержать нападавшую, но на помощь к ней подоспели четверо мужчин в форме казаков.

Из сообщений в СМИ известно, что ранее горадминистрация предпринимала попытки не допустить показа фильма о Борисе Немцове, надавив на владельцев площадки и заставив их снять бронь для мероприятия.

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#Новости#Анна Петрова#Политика
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