Аренда комнат в Ростове-на-Дону подешевела на 12,1%

Самые высокие ставки в сегменте найма комнат оказались в Москве — 15,4 тысячи рублей за месяц, в Сочи — 12,7 тысячи рублей и Санкт-Петербурге — 11 тысяч рублей. При этом за год цены на аренду комнат в Сочи взлетели на 21,1%, это самый высокий показатель в рейтинге. В среднем по стране цены на аренду комнат выросли на 3,4%.

