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Аренда комнат в Ростове-на-Дону подешевела на 12,1%

6 марта 2017, 11:01
Средняя величина арендной ставки комнат в Ростове-на-Дону по итогам 2016 года составила 7,2 тысячи рублей, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

По этому показателю столица южного региона оказалась на 14-м месте среди крупных российских городов. За год стоимость аренды комнат сократилась на ростовском рынке на 12,1%.

Самые высокие ставки в сегменте найма комнат оказались в Москве15,4 тысячи рублей за месяц, в Сочи12,7 тысячи рублей и Санкт-Петербурге11 тысяч рублей. При этом за год цены на аренду комнат в Сочи взлетели на 21,1%, это самый высокий показатель в рейтинге. В среднем по стране цены на аренду комнат выросли на 3,4%.

Аналитики связывают повышение арендных ставок с падением доходов населения, которое влечет за собой рост спроса на самый доступный сегмент аренды жилья.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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