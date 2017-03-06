Аренда комнат в Ростове-на-Дону подешевела на 12,1%

По этому показателю столица южного региона оказалась на 14-м месте среди крупных российских городов. За год стоимость аренды комнат сократилась на ростовском рынке на 12,1%.
Самые высокие ставки в сегменте найма комнат оказались в Москве — 15,4 тысячи рублей за месяц, в Сочи — 12,7 тысячи рублей и Санкт-Петербурге — 11 тысяч рублей. При этом за год цены на аренду комнат в Сочи взлетели на 21,1%, это самый высокий показатель в рейтинге. В среднем по стране цены на аренду комнат выросли на 3,4%.
Аналитики связывают повышение арендных ставок с падением доходов населения, которое влечет за собой рост спроса на самый доступный сегмент аренды жилья.
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