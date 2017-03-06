Добычей газа и нефти в шельфе Крыма займется малоизвестная частная компания

"Компания получила лицензию на осуществление деятельности еще в прошлом году по действующей тогда упрощенной схеме", - сказано в сообщении.
По официальным данным, главой компании является российский предприниматель Антон Дорноступ, вхожий в дом бывшего руководителя Роснедр, но есть мнение, что реально организация принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Курченко.
Компания имела лицензию на работы на участке Глубокая еще 5 лет назад, но тогда это было украинское юридическое лицо, позже прошедшее перерегистрацию в РФ. На сегодняшний день не совсем ясно, как компания намеревается проводить добычу на 70-метровой глубине при имеющейся технике для глубины в 50 метров. Найти же подходящее оборудование за пределами России невозможно из-за санкций по отношению к Крыму.
Отмечается, что на шельфе имеют право работать только госкомпании, частные же останутся только те, которые имели лицензию до 2008 года.
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