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Добычей газа и нефти в шельфе Крыма займется малоизвестная частная компания

6 марта 2017, 12:17
Поисками и добычей газа и нефти в шельфе Крыма займется не имеющая до 2015 года активов частная компания "Новые проекты", данными поделился в понедельник "Коммерсант".

"Компания получила лицензию на осуществление деятельности еще в прошлом году по действующей тогда упрощенной схеме", - сказано в сообщении.

По официальным данным, главой компании является российский предприниматель Антон Дорноступ, вхожий в дом бывшего руководителя Роснедр, но есть мнение, что реально организация принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Курченко.

Компания имела лицензию на работы на участке Глубокая еще 5 лет назад, но тогда это было украинское юридическое лицо, позже прошедшее перерегистрацию в РФ. На сегодняшний день не совсем ясно, как компания намеревается проводить добычу на 70-метровой глубине при имеющейся технике для глубины в 50 метров. Найти же подходящее оборудование за пределами России невозможно из-за санкций по отношению к Крыму.

Отмечается, что на шельфе имеют право работать только госкомпании, частные же останутся только те, которые имели лицензию до 2008 года.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
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