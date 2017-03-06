Добычей газа и нефти в шельфе Крыма займется малоизвестная частная компания

Компания имела лицензию на работы на участке Глубокая еще 5 лет назад, но тогда это было украинское юридическое лицо, позже прошедшее перерегистрацию в РФ. На сегодняшний день не совсем ясно, как компания намеревается проводить добычу на 70-метровой глубине при имеющейся технике для глубины в 50 метров. Найти же подходящее оборудование за пределами России невозможно из-за санкций по отношению к Крыму.