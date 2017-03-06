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Мать пятерых детей исчезла, выехав из Ростова автостопом с дальнобойщиками

6 марта 2017, 12:13
По дороге из Ростова в Уфу пропала 50-летняя мать пятерых детей Валентина Елпаева, добираясь на попутках с дальнобойщиками, рассказала RostovGazeta дочь пропавшей Светлана Елпаева.

"Мама поехала из Уфы в Краснодар со своей сестрой, в Ростовской области они поругались и разошлись. Мама решила добраться домой на попутках с дальнобойщиками, а ее сестра поехала в Краснодар", - сообщает Елпаева.

С собой у женщины не было ни денег, ни телефона. Ночью 21 февраля она позвонила своей дочери в последний раз и сообщила, что едет домой.

У Валентины пятеро детей, двое из которых несовершеннолетние. Если вам известно местонахождение женщины, сообщите ее дочери по телефону: 89870394323.

Региональная полиция исчезновение жительницы Уфы пока не комментирует.

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