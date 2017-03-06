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Отменены онлайн-продажи билетов на матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

6 марта 2017, 09:25
Футбольный клуб "Ростов" принял решение закрыть онлайн-продажи билетов на матч с "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте ростовской команды.

"В понедельник в продажу поступило ограниченное число билетов. В связи с этим онлайн-продажи производиться не будут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти меры необходимы, чтобы оставшиеся билеты были куплены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов.

В сообщении сказано, что большинство владельцев сезонных абонементов воспользовались приоритетным правом выкупить билет.

Матч пройдет 9 марта в рамках Лиги Европы. Официальные продажи билетов начались в субботу. Их стоимость варьируется от 2,5 тысячи до 16 тысяч рублей.

При этом первую партию билетов в онлайн-продаже раскупили за час.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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