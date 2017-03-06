Отменены онлайн-продажи билетов на матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

"В понедельник в продажу поступило ограниченное число билетов. В связи с этим онлайн-продажи производиться не будут", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эти меры необходимы, чтобы оставшиеся билеты были куплены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов.
В сообщении сказано, что большинство владельцев сезонных абонементов воспользовались приоритетным правом выкупить билет.
Матч пройдет 9 марта в рамках Лиги Европы. Официальные продажи билетов начались в субботу. Их стоимость варьируется от 2,5 тысячи до 16 тысяч рублей.
При этом первую партию билетов в онлайн-продаже раскупили за час.