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Пловчиха из Волгодонска одержала три победы на чемпионате в Австралии

6 марта 2017, 11:00
Трехкратный олимпийский призер из Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова завоевала три золотых медали на Открытом чемпионате Нового Южного Уэльса в Австралии по плаванию, об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

Идейный вдохновитель первой российской спортивной команды по плаванию Efimova Team сумела быстрее всех соперниц преодолеть брасом дистанции на 50, 100 и 200 метров.

Еще одна представительница команды Ефимовой Вера Калашникова сумела выиграть финал "Б" на пятидесятиметровке.

Напомним, что волгодонская спортсменка была вынуждена в ноябре 2016 года отказаться от участия в этапе Чемпионата мира на короткой воде в Канаде по состоянию здоровья. В январе в Израиле Юлия перенесла хирургическую операцию на миндалинах и вновь приступила к тренировкам.

На Олимпийских играх в в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряных награды по плаванию.

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#Новости#Анна Петрова#Спорт
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