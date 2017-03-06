Пловчиха из Волгодонска одержала три победы на чемпионате в Австралии

Идейный вдохновитель первой российской спортивной команды по плаванию Efimova Team сумела быстрее всех соперниц преодолеть брасом дистанции на 50, 100 и 200 метров.
Еще одна представительница команды Ефимовой Вера Калашникова сумела выиграть финал "Б" на пятидесятиметровке.
Напомним, что волгодонская спортсменка была вынуждена в ноябре 2016 года отказаться от участия в этапе Чемпионата мира на короткой воде в Канаде по состоянию здоровья. В январе в Израиле Юлия перенесла хирургическую операцию на миндалинах и вновь приступила к тренировкам.
На Олимпийских играх в в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряных награды по плаванию.
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