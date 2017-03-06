Пловчиха из Волгодонска одержала три победы на чемпионате в Австралии

Напомним, что волгодонская спортсменка была вынуждена в ноябре 2016 года отказаться от участия в этапе Чемпионата мира на короткой воде в Канаде по состоянию здоровья. В январе в Израиле Юлия перенесла хирургическую операцию на миндалинах и вновь приступила к тренировкам.

