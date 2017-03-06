rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта 2017, 11:11

Published 6 марта 2017, 11:11

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Ростовчане попросили заменить убыточный трамвай на эффективный троллейбус

6 марта 2017, 11:11
Житель Ростова-на-Дону предложил избавиться от трамваев в городе и запустить вместо них троллейбусы, обращение появилось в сервисе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации.

"Содержание трамваев убыточно для города. Также они создают помехи движению", - говорится в сообщении.

Ростовчанин уточнил, что трамвай не может подъехать к тротуару, поэтому пешеходам приходится проходить по дороге.

По мнению автора, троллейбус может маневрировать и объезжать внезапные препятствия, в том числе автоаварии.

Кроме того, ростовчанин добавил, что троллейбусы могут пропускать подобный транспорт, и это положительно скажется на загруженности дорог.

р1

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика