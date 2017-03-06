Систему оплаты ЖКХ в терминалах предлагают упростить для пенсионеров

"Банкам хорошо бы сделать в терминалах единое окно для оплаты коммунальных услуг с крупным шрифтом, сведя процесс оплаты к 3-4 простым операциям. Сейчас все устроено так, что даже молодому человеку воспользоваться системой не всегда просто. А сами банки, к сожалению, скорее поставят помощника около терминала, чем усовершенствуют саму электронную систему", – рассказал он.