Систему оплаты ЖКХ в терминалах предлагают упростить для пенсионеров

"Банкам хорошо бы сделать в терминалах единое окно для оплаты коммунальных услуг с крупным шрифтом, сведя процесс оплаты к 3-4 простым операциям. Сейчас все устроено так, что даже молодому человеку воспользоваться системой не всегда просто. А сами банки, к сожалению, скорее поставят помощника около терминала, чем усовершенствуют саму электронную систему", – рассказал он.
В настоящее время подавляющее большинство лиц старшего возраста предпочитают производить оплату услуг ЖКХ наличными в кассах банков или отделений почтовой связи. Банковскими картами и сервисами для оплаты онлайн пользуются не более 10% пенсионеров.
"Оплачивать банковскими картами вместо наличных пенсионерам труднее, это понятно. Но процент людей, пользующихся электронной формой оплаты, будет постепенно расти. Для этого, например, на базе городских библиотек Ростова сейчас реализуется проект "Компьютерная грамотность", один из модулей которого как раз посвящен оплате услуг ЖКХ онлайн", – сообщил спикер.
При этом 18,3% опрошенных сообщили о том, что они оплачивают услуги в кассу управляющей компании или товарищества собственников жилья, что является грубым нарушением с точки зрения закона.