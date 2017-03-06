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Posted 6 марта 2017, 09:10

Published 6 марта 2017, 09:10

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Сотни ростовчан выстроились за билетами на матч с "Манчестер Юнайтед"

6 марта 2017, 09:10
В Интернете опубликовали фотографии очереди, в которой стоят болельщики футбольного клуба "Ростов", чтобы купить билеты на матч с "Манчестер Юнайтед", снимки выложили в соцсети "ВКонтакте" в группе ростовской команды.

На фотографиях показаны десятки людей, которые стоят у касс стадиона "Олимп-2".

При этом в комментариях уже начали писать, что билеты закончились.

Матч пройдет 9 марта в рамках Лиги Европы. Продажа билетов началась 4 марта. Первая партия входных талонов закончилась уже через час в онлайн-продаже.

Стоимость билета варьируется от 2,5 тысячи до 16 тысяч рублей.

Далее "Ростов" отменил онлайн-продажу, чтобы билеты достались именно ростовчанам.

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#Спорт#Новости
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