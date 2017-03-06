Сотни ростовчан выстроились за билетами на матч с "Манчестер Юнайтед"

В Интернете опубликовали фотографии очереди, в которой стоят болельщики футбольного клуба "Ростов", чтобы купить билеты на матч с "Манчестер Юнайтед", снимки выложили в соцсети "ВКонтакте" в группе ростовской команды.

На фотографиях показаны десятки людей, которые стоят у касс стадиона "Олимп-2". При этом в комментариях уже начали писать, что билеты закончились. Матч пройдет 9 марта в рамках Лиги Европы. Продажа билетов началась 4 марта. Первая партия входных талонов закончилась уже через час в онлайн-продаже. Стоимость билета варьируется от 2,5 тысячи до 16 тысяч рублей. Далее "Ростов" отменил онлайн-продажу, чтобы билеты достались именно ростовчанам. р1