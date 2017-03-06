В Ростовской области по итогам 2016-го 67% пенсионеров составили женщины

"В настоящее время в регионе проживают 823 тысячи женщин-пенсионерок, что на 9 тысяч человек больше, чем годом ранее", - сказано в сообщении.
Две трети пенсионерок проживает в городах области, остальные живут в сельской местности.
Традиционно абсолютное большинство, более 90%, женщины составляют среди пенсионеров таких профессий, как педагог и медработник. Свыше 66% женщин пенсионного возраста в регионе получают повышенные выплаты за работу на Крайнем Севере, еще 54% досрочно вышли на заслуженный отдых в связи с работой на вредных производствах.
Кроме того, среди донских пенсионерок есть 10 летчиц гражданской авиации.
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