В Ростовской области по итогам 2016-го 67% пенсионеров составили женщины

Две трети пенсионерок проживает в городах области, остальные живут в сельской местности.

Традиционно абсолютное большинство, более 90%, женщины составляют среди пенсионеров таких профессий, как педагог и медработник. Свыше 66% женщин пенсионного возраста в регионе получают повышенные выплаты за работу на Крайнем Севере, еще 54% досрочно вышли на заслуженный отдых в связи с работой на вредных производствах.