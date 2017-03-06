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Жители Ростова 2 мес просят поставить забор вокруг строительного котлована

6 марта 2017, 15:40
Жители улицы Тургеневской в Ростове-на-Дону 2 месяца просят восстановить упавшее ограждение вокруг строительного котлована, сообщается в разделе благоустройства на сайте горадминистрации.

"Забор возле котлована на углу Тургеневской и Островского упал сам или был оторван еще в конце прошлого года, 30 января 2017-го жители прилегающих районов написали просьбу восстановить ограждение", - сказано в сообщении.

В повторном сообщении от 8 февраля автор указал, что упала еще одна секция забора, открыв крутой обрыв. На это обращение от властей поступил ответ с обещанием поставить забор вокруг стройки до 6 марта.

В понедельник, 6 марта, местные жители написали еще одно обращение, в котором сообщили, что ситуация не изменилась. Куски забора так и лежат на тротуаре, из них торчат гвозди, обрыв ничем не огражден. Отмечается, что по маршруту, пролегающему мимо котлована, часто ходят дети.

На 15.30 мск в понедельник ответа от властей не проступило.

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