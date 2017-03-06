Жители Ростова 2 мес просят поставить забор вокруг строительного котлована

В понедельник, 6 марта, местные жители написали еще одно обращение, в котором сообщили, что ситуация не изменилась. Куски забора так и лежат на тротуаре, из них торчат гвозди, обрыв ничем не огражден. Отмечается, что по маршруту, пролегающему мимо котлована, часто ходят дети.