Как правильно выбрать шоколад и стоит ли его дарить девушкам

При выборе шоколада надо смотреть на ГОСТ. Именно он регулирует содержание какао-продуктов и сухого молока. Если на этикетке указан ТУ, то это означает, что производитель сам выбирает, какую массовую долю эквивалентов какао-масла и других заменителей добавить в продукцию. Поэтому именно в этом случае вместо шоколада может оказаться, что угодно.