Как правильно выбрать шоколад и стоит ли его дарить девушкам

Родиной шоколада, как и дерева какао, является Центральная и Южная Америка. Индейцы майя на протяжении многих столетий смешивали молотые и обжаренные какао-бобы с водой, а затем в эту смесь добавляли горький перец. В итоге получали горьковатый, острый пенистый напиток, который употребляли холодным.
Современный период в истории шоколада открыл голландец Конрад ван Гутен, запатентовавший в 1828 году недорогой способ выжимки масла какао из тёртого какао. Это открытие позволило создавать твердый шоколад.
Принято считать, что первый плиточный шоколад был создан в 1847 году в Лондоне.
В 1875 году Даниэль Петер смог получить первый молочный шоколад. Далее производство этого продукта наладил его партнер Анри Нестле.
Шоколад должен состоять из трех главных компонентов: какао-масла, тертого какао и сахара. Кроме того, в него могут входить лецитин, ванилин и сухое молоко. По мнению экспертов, чем меньше вторичных компонентов, тем продукт натуральнее.
В составе молочного шоколада должно содержаться не менее 28% общего сухого остатка какао-продуктов, в темном – не менее 40% и в горьком – не менее 55%.
По данным Роскачества, в четверти случаев покупатель рискует приобрести не шоколад, а шоколадный продукт. Он содержит эквиваленты какао-масла, в частности, пальмоядрового, кокосового и кондитерского жиров.
При выборе шоколада надо смотреть на ГОСТ. Именно он регулирует содержание какао-продуктов и сухого молока. Если на этикетке указан ТУ, то это означает, что производитель сам выбирает, какую массовую долю эквивалентов какао-масла и других заменителей добавить в продукцию. Поэтому именно в этом случае вместо шоколада может оказаться, что угодно.
В магазине на вкус продукцию проверить не получится. Однако, если обертка прозрачная, то стоит обратить внимание на внешний вид шоколада. Он должен быть гладким, твердым и блестящим.
Если на плитке есть белый налет, значит продукцию хранили неправильно и она испорчена.
Сейчас специалисты могут изготовить шоколадную продукцию любой формы. В международный женский день девушке можно подарить шоколадного мишку, который будет выглядеть, как плюшевый.
Также в наше время в продаже есть букеты различных цветов полностью сделанные из шоколада. Кроме того, продают шоколадные бриллианты, косметику, жемчужины, картины, маски, открытки и многое другое. Любой из этих предметов можно найти по цене ниже тысячи рублей.
При этом даже можно заказать портрет в шоколадной рамке. Даже, если девушка говорит, что следит за фигурой, то такой подарок она воспримет с радостью. Такой презент станет очень необычным и трогательным.
Роскачество провело исследования шоколада, который продается в РФ. В закупке участвовали 10 торговых точек. Применялись 40 методик исследования. Испытывали образцы в трех лабораториях.
В результате были выявлены нарушения в шоколаде Globus. В список товаров повышенного качества не попали "Мишка на севере", "О'КЕЙ", "Победа Вкуса", "Слад&Ко", "Сладкий Остров", "Спартак", "Alpen Gold", “А.Коркунов”, FELICITA, Belgian, SunMilk, VILLARS, Alten Burg.
Шоколад улучшают работу сердечно сосудистой системы и способствуют очищению сосудов.
Самая большая плитка шоколада весила более 4 тонн, ее длина составляла почти 6 метров.
Самым дорогим шоколадом является Chocopologie by Knipschildt. За 453 грамма придется отдать 2,6 тысячи долларов (150 тысяч рублей).
Из-за вещества теобромин шоколад является ядовитым продуктом для животных.
Какао-деревья могут расти 200 и больше лет. Однако приносят плоды они только 25 лет.