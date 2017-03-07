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Как правильно выбрать шоколад и стоит ли его дарить девушкам

7 марта 2017, 18:49
Мы собрали для вас всю информацию о шоколаде.

1. История шоколада

Родиной шоколада, как и дерева какао, является Центральная и Южная Америка. Индейцы майя на протяжении многих столетий смешивали молотые и обжаренные какао-бобы с водой, а затем в эту смесь добавляли горький перец. В итоге получали горьковатый, острый пенистый напиток, который употребляли холодным.

Современный период в истории шоколада открыл голландец Конрад ван Гутен, запатентовавший в 1828 году недорогой способ выжимки масла какао из тёртого какао. Это открытие позволило создавать твердый шоколад.

Принято считать, что первый плиточный шоколад был создан в 1847 году в Лондоне.
В 1875 году Даниэль Петер смог получить первый молочный шоколад. Далее производство этого продукта наладил его партнер Анри Нестле.

2. Из чего должен состоять шоколад

Шоколад должен состоять из трех главных компонентов: какао-масла, тертого какао и сахара. Кроме того, в него могут входить лецитин, ванилин и сухое молоко. По мнению экспертов, чем меньше вторичных компонентов, тем продукт натуральнее.

В составе молочного шоколада должно содержаться не менее 28% общего сухого остатка какао-продуктов, в темном – не менее 40% и в горьком – не менее 55%.

3. Как правильно выбрать шоколад

По данным Роскачества, в четверти случаев покупатель рискует приобрести не шоколад, а шоколадный продукт. Он содержит эквиваленты какао-масла, в частности, пальмоядрового, кокосового и кондитерского жиров.

При выборе шоколада надо смотреть на ГОСТ. Именно он регулирует содержание какао-продуктов и сухого молока. Если на этикетке указан ТУ, то это означает, что производитель сам выбирает, какую массовую долю эквивалентов какао-масла и других заменителей добавить в продукцию. Поэтому именно в этом случае вместо шоколада может оказаться, что угодно.

В магазине на вкус продукцию проверить не получится. Однако, если обертка прозрачная, то стоит обратить внимание на внешний вид шоколада. Он должен быть гладким, твердым и блестящим.

Если на плитке есть белый налет, значит продукцию хранили неправильно и она испорчена.

4. Какой шоколадный подарок вручить на 8 марта

Сейчас специалисты могут изготовить шоколадную продукцию любой формы. В международный женский день девушке можно подарить шоколадного мишку, который будет выглядеть, как плюшевый.

Также в наше время в продаже есть букеты различных цветов полностью сделанные из шоколада. Кроме того, продают шоколадные бриллианты, косметику, жемчужины, картины, маски, открытки и многое другое. Любой из этих предметов можно найти по цене ниже тысячи рублей.

При этом даже можно заказать портрет в шоколадной рамке. Даже, если девушка говорит, что следит за фигурой, то такой подарок она воспримет с радостью. Такой презент станет очень необычным и трогательным.

5. Не попавшие в категорию повышенного качества

Роскачество провело исследования шоколада, который продается в РФ. В закупке участвовали 10 торговых точек. Применялись 40 методик исследования. Испытывали образцы в трех лабораториях.

В результате были выявлены нарушения в шоколаде Globus. В список товаров повышенного качества не попали "Мишка на севере", "О'КЕЙ", "Победа Вкуса", "Слад&Ко", "Сладкий Остров", "Спартак", "Alpen Gold", “А.Коркунов”, FELICITA, Belgian, SunMilk, VILLARS, Alten Burg.

6. Интересные факты о шоколаде

Шоколад улучшают работу сердечно сосудистой системы и способствуют очищению сосудов.

Самая большая плитка шоколада весила более 4 тонн, ее длина составляла почти 6 метров.

Самым дорогим шоколадом является Chocopologie by Knipschildt. За 453 грамма придется отдать 2,6 тысячи долларов (150 тысяч рублей).

Из-за вещества теобромин шоколад является ядовитым продуктом для животных.

Какао-деревья могут расти 200 и больше лет. Однако приносят плоды они только 25 лет.

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