"Манчестер Юнайтед" попросил своих фанатов не провоцировать ростовчан

"Английская команда разослала своим фанатам сообщения, в которых попросила не провоцировать русских клубной атрибутикой "Манчестер Юнайтед", - сказано в сообщении.
Кроме того, англичан предостерегли от прогулок по Ростову большими группами и посоветовали держаться поближе к полицейским.
По комментариям горожан, большинство болельщиков "Ростова" не намерены вступать в конфликт с англичанами, если те сами не спровоцируют драку своим поведением или словами. Как хорошо известно, английские болельщики не отличаются кротким поведением на матчах своей команды.
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