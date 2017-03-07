rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

"Манчестер Юнайтед" попросил своих фанатов не провоцировать ростовчан

7 марта 2017, 10:53
"Манчестер Юнайтед" предупредил своих болельщиков о возможных нападениях со стороны фанатов "Ростова", сообщается в группе донского футбольного клуба "ВКонтакте".

"Английская команда разослала своим фанатам сообщения, в которых попросила не провоцировать русских клубной атрибутикой "Манчестер Юнайтед", - сказано в сообщении.

Кроме того, англичан предостерегли от прогулок по Ростову большими группами и посоветовали держаться поближе к полицейским.

По комментариям горожан, большинство болельщиков "Ростова" не намерены вступать в конфликт с англичанами, если те сами не спровоцируют драку своим поведением или словами. Как хорошо известно, английские болельщики не отличаются кротким поведением на матчах своей команды.

р3

На ваш взгляд - кто вероятнее может спровоцировать беспорядки?
Материалы по теме
Распроданы все билеты на матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"Перекупщики продают билеты на "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" за 20 тыс
#Новости#Ростов vs Манчестер Юнайтед#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00