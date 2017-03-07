Самые необычные рекорды Гиннесса

Самой татуированной женщиной в мире является 57-летняя американка Джулия Гнусе, известная под прозвищем The Illustrated Lady. Оказывается, что 95% ее кожи покрыто татуировками.
У Гнусе после 30 лет развилась порфирия, состояние, при котором солнечный свет вызывает появление на коже волдырей. Так как волдыри часто приводили к появлению шрамов, она начала наносить татуировки, чтобы скрыть их.
Однако татуировки не могли предотвратить появление новых волдырей.
Несколько лет назад Скай Броберг доказала всему миру, что это реально. Она перед телекамерами смогла неоднократно пролезть сквозь теннисную ракетку без сетки. За этот поступок она была занесена в книгу рекордов Гиннесса.
Всего артистка обладает пятью сертификатами Книги рекордов Гиннесса. Сейчас она является владелицей цирка.
В 2008 году в Бельгии Джефа Ван Дик смог надеть на себя столько футболок за раз, сколько не удавалось никому другому.
На него было надето 227 футболок.
Голландец Вим Хоф стал известен как "ледяной человек" благодаря своей способности переносить крайне низкие температуры. Ему принадлежит несколько мировых рекордов.
Хоф пробыл 73 минуты в прозрачной трубе, наполненной холодной водой со льдом. Также он взошел на французский Монблан, одетым в шорты. Кроме того, он проплыл около минуты подо льдом замерзшего озера.
Впервые Хоф отчетливо осознал свои способности в 17 лет, когда провел несколько экспериментов над своим организмом.
Канадец Кевин Фаст поставил несколько рекордов Гиннесса, все они связаны с тяжестями. В 2008 году Фаст тащил за собой на буксире тяжелую фуру весом 57,2 тонны. Он смог пройти около 30 метров.
Кроме того, рекордсмену удавалось сдвинуть с места здание и грузовой самолет. Так, он тащил на буксире целый дом весом почти 40 тонн.
Хоккеист Бобби Халл смог запустить шайбу со скоростью 190,4 километра в час. Это стало мировым рекордом, который до сих пор никто не смог побить. Большинство вратарей предпочитали в матчах против Халла надевать маски. Его прозвали "золотой ракетой".
За карьеру в НХЛ забросил 610 шайб.
Максимальное расстояние, пройденное горящим человеком без кислородной маски, составляет 119 метров. Этот рекорд поставил Денни Дюстерхофт, который является каскадером. После рекорда ему понадобилась медпомощь. Дюстерхофт обжег лицо, опалил брови и ресницы, спину и ноги.
Есть еще один похожий рекорд. Его установил Халапи Роланд. Лошадь протащила горящего Роланда 472,8 метра.
В Штате Мичиган есть заведение Mallie’s Sports Grill & Bar. Здесь можно купить самый большой бургер в мире. Он весит 152 килограмма и стоит 2 тысячи долларов. Покупателей просят делать заказ за 72 часа.
Его приготовление занимает 22 часа. Нужно три человека, чтобы его перевернуть. Это заведение несколько лет подряд попадало в "Книгу рекордов Гиннеса" за самый большой бургер.
Симон Элмор из Германии поставил своеобразный рекорд. Он смог в течение 10 секунд удержать во рту 400 соломок. Это произошло в Баварии в 2009 году на съемках шоу Mark 'n' Simon Show.
Зденек Захрадка из Чехии пережил 10 дней, будучи похороненным заживо в гробу под землей. Он находился без еды или воды, единственной связью с миром была трубка для дыхания.
Предыдущий рекорд составлял 4 дня.