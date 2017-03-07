Суд заставил Почту России в Ростове заплатить за сброс загрязняющих веществ

В общей сложности сумма иска составила 360 тысяч рублей. Более 95,2 тысячи рублей "Водоканал Ростова-на-Дону" потребовал от "Почты России" в качестве платы за сброс загрязняющих веществ с превышением допустимых концентраций в мае-июле 2016 года, еще свыше 254,9 тысячи рублей — за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за тот же период.
По данным системы СПАРК, по итогам 2015 года выручка ОА "Водоканал Ростова-на-Дону" составила свыше 5,1 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 13%.
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