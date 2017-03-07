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Суд заставил Почту России в Ростове заплатить за сброс загрязняющих веществ

7 марта 2017, 10:24
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск АО "Водоканал Ростова-на-Дону" к ФГУП "Почта России" о взыскании платы за негативное воздействие на систему водоотведения, говорится в материалах, опубликованных в электронной картотеке дел.

В общей сложности сумма иска составила 360 тысяч рублей. Более 95,2 тысячи рублей "Водоканал Ростова-на-Дону" потребовал от "Почты России" в качестве платы за сброс загрязняющих веществ с превышением допустимых концентраций в мае-июле 2016 года, еще свыше 254,9 тысячи рублейза негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за тот же период.

По данным системы СПАРК, по итогам 2015 года выручка ОА "Водоканал Ростова-на-Дону" составила свыше 5,1 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 13%.

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