rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В ФК "Ростов" отклонил 20 тыс коллективных заявок на билеты на МЮ

7 марта 2017, 20:11
В футбольный клуб "Ростов" поступило свыше 20 тысяч коллективных заявок на приобретение билетов на матч с "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте ростовской команды.

"Эти заявки не были удовлетворены, чтобы у ростовских болельщиков была возможность купить билеты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стадион вмещает чуть более 15,2 тысячи зрителей. Первый ряд не поступал в продажу по причине требований безопасности.

Однако билеты достались далеко не всем. Игра состоится 9 марта в рамках Лиги Европы, но уже сейчас все входные талоны раскупили.

Официальные продажи стартовали 4 марта, после чего первую партию билетов раскупили за час.

В дальнейшем "Ростов" отменил онлайн-продажи, чтобы входные талоны достались местным болельщикам.

Однако 6 марта после запуска общих продаж все билеты раскупили за несколько часов. В кассах выстроились в очередь сотни человек.

Стоимость билетов варьировалась от 2,5 до 16 тысяч рублей. Сейчас в Интернете появилось множество объявлений от перекупщиков. Цена входных талонов достигает 20 тысяч рублей. Эта ситуация вызвала шквал возмущений среди фанатов.

Руководство клуба попросило фанатов отнестись с пониманием к этой ситуации.

Материалы по теме
Немцы рассудят матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"В Ростов прилетят 238 фанатов "Манчестер Юнайтед"ФК "Ростов" ответил на жалобы фанатов о билетах на "Манчестер Юнайтед"
#Новости#Илья Ульянов#Спорт
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00