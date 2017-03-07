В ФК "Ростов" отклонил 20 тыс коллективных заявок на билеты на МЮ

"Эти заявки не были удовлетворены, чтобы у ростовских болельщиков была возможность купить билеты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стадион вмещает чуть более 15,2 тысячи зрителей. Первый ряд не поступал в продажу по причине требований безопасности.
Однако билеты достались далеко не всем. Игра состоится 9 марта в рамках Лиги Европы, но уже сейчас все входные талоны раскупили.
Официальные продажи стартовали 4 марта, после чего первую партию билетов раскупили за час.
В дальнейшем "Ростов" отменил онлайн-продажи, чтобы входные талоны достались местным болельщикам.
Однако 6 марта после запуска общих продаж все билеты раскупили за несколько часов. В кассах выстроились в очередь сотни человек.
Стоимость билетов варьировалась от 2,5 до 16 тысяч рублей. Сейчас в Интернете появилось множество объявлений от перекупщиков. Цена входных талонов достигает 20 тысяч рублей. Эта ситуация вызвала шквал возмущений среди фанатов.
Руководство клуба попросило фанатов отнестись с пониманием к этой ситуации.