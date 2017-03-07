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Posted 7 марта 2017, 11:06

Published 7 марта 2017, 11:06

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

В Ростове начали продавать шарфы к матчу с "Манчестер Юнайтед"

7 марта 2017, 11:06
Стартовала продажа матчевых шарфов к футбольной игре между командами "Ростов" и "Манчестер Юнайтед", сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе ростовской команды.

"Купить шарф можно в клубном павильоне, который находится в кассах стадиона", - говорится в сообщении.

Стоимость одного шарфа составляет 600 рублей.

Матч состоится 9 марта в рамках Лиги Европы. Уже были проданы все билеты.

Ранее "Ростов" провел матч с "Баварией". К этому событию также выпустили шарфы, но партия оказалась бракованной. Вместо слова "Ростов" на товаре было написано "Росотов".

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