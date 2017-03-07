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В Ростовской области продукты в магазинах проверят на безопасность

7 марта 2017, 15:10
В Ростовской области в текущем году запланировано провести свыше 130 экспертиз товаров из магазинов, сообщает во вторник правительство региона.

"Продукцию проверят на микробиологические, физико-химические и органолептические показатели", - говорится в сообщении.

Уточняется, что исследования коснутся фарша, замороженных фруктов и овощей, масла, молока, сметаны, творога.

Подобные экспертизы проводятся более восьми лет. Результаты исследований передаются контролирующим структурам и предприятиям-производителям.

Кроме того, с прошедшего года начались проверки непищевой спиртосодержащей продукции. Всего прошло около 300 проверок. С нарушениями продавались 350 литров продукции.

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