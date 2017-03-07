В Ростовской области продукты в магазинах проверят на безопасность

"Продукцию проверят на микробиологические, физико-химические и органолептические показатели", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исследования коснутся фарша, замороженных фруктов и овощей, масла, молока, сметаны, творога.
Подобные экспертизы проводятся более восьми лет. Результаты исследований передаются контролирующим структурам и предприятиям-производителям.
Кроме того, с прошедшего года начались проверки непищевой спиртосодержащей продукции. Всего прошло около 300 проверок. С нарушениями продавались 350 литров продукции.
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