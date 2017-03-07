rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта 2017, 09:47

Published 7 марта 2017, 09:47

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

В Волгодонске прошли соревнования роботов-пожарных

7 марта 2017, 09:47
В Волгодонске Ростовской области состоялись соревнования роботов-пожарных, сообщает во вторник горадминистрация.

"Соревнования выглядят, как тушение пожара в четырехкомнатной квартире. В качестве источника огня выступает зажженная свеча, а вместо квартиры – ее макет. Огнеборцами стали роботы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что машины запрограммированы на поиск огня. Кто-то тушит возгорание мокрой губкой, другие - пытаются сбить пламя воздухом. При этом сделать это нужно было за максимально короткое время.

р1

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика