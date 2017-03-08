ФК «Ростов» рассчитывает хотя бы не пропустить мячи «Манчестера» - тренер

Тем не менее, Данильянц рассчитывает, что ростовская команда не только не пропустит гол, но и забьет. «Конечно, важно не пропустить, но если удастся еще и забить — это будет очень хорошо. Нас бы это больше устроило», — подчеркнул тренер.