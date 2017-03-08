ФК «Ростов» рассчитывает хотя бы не пропустить мячи «Манчестера» - тренер

«Для нас и тогда, и сейчас игры были самые важные (об играх с «Атлетико» и «Баварией» - прим.ред.). Матч против «Манчестер Юнайтед» будет таким же. Мастерство всех наших соперников было выше, чем наше, поэтому нам необходимо приобретать опыт и бороться на уровне», — отметил он.
Тем не менее, Данильянц рассчитывает, что ростовская команда не только не пропустит гол, но и забьет. «Конечно, важно не пропустить, но если удастся еще и забить — это будет очень хорошо. Нас бы это больше устроило», — подчеркнул тренер.
«В этом сезоне нам удалось поиграть против сильных нападающих. Мы сильны командой, постараемся все вместе нейтрализовать соперника», — сказал игрок "Ростова" Миха Мевля.